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    Израильские вертолёты нанесли удар по военным позициям ХАМАС в секторе Газа

    Вертолёты Армии обороны Израиля нанесли удар по двум военным позициям группировки ХАМАС в секторе Газа

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Вертолёты Армии обороны Израиля нанесли удар по двум военным позициям группировки ХАМАС в секторе Газа.

    Как передаёт Report, об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы в Twitter.

    «В ответ на попытку атаки вертолёты Армии обороны Израиля нанесли удар по двум военным постам ХАМАС в Газе», – говорится в сообщении.

    Отмечается, что удар был ответом на отправку заминированной летательной конструкции, состоящей из самодельного летательного аппарата и связки воздушных шаров.

    Ранее сообщалось, что на границе сектора Газы при столкновениях с Армией Израиля пострадали 20 палестинцев.

    В конце декабря стало известно, что израильский вертолёт нанёс удар по военному посту ХАМАС в секторе Газа.

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