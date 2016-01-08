Израильские спецслужбы ликвидировали террориста, убившего трех человек в Тель-Авиве

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Израильские службы безопасности ликвидировали сегодня террориста, убившего 1 января трех человек в ходе двух нападений в Тель-Авиве.

Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщил Девятый канал израильского телевидения со ссылкой на заявление Общей службы безопасности еврейского государства (ШАБАК, разведка).

"Нашат Мельхем, совершивший теракт в центре Тель-Авива в прошлую пятницу, застрелен сегодня сотрудниками правоохранительных органов в арабском поселке Арара (на севере Израиля)", - указало телевидение. Мельхем - израильский араб из Галилеи - обстрелял 1 января из автомата бар на улице Дизенгофф в центре Тель-Авива.

В результате теракта погибли два человека, семь получили ранения. Затем Мельхем в другом районе города застрелил еще одного человека - таксиста, услугами которого он, судя по всему, воспользовался, чтобы покинуть район улицы Дизенгофф.

Израильские службы безопасности все семь дней с момента теракта активно вели поиски преступника.