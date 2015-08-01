Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Израильские солдаты застрелили палестинского подростка на границе с сектором Газа, сообщает в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на палестинских медиков.

По словам медиков, убитым является 17-летний Мохаммед Аль-Масри.

Как сообщил представитель Вооруженных сил Израиля, несколько палестинцев приблизились к пограничному барьеру и не отреагировали на приказы израильских военных остановиться. Некоторые начали бросать камни в барьер, и тогда солдаты открыли огонь по ногам палестинцев.

Минувшей ночью в палестинской деревне на Западном берегу реки Иордан неизвестные сожгли дом. Погиб полуторагодовалый ребенок, а его родители и 4-летний брат с тяжелыми ожогами доставлены на лечение в Израиль. Израильские власти назвали нападение на деревню терактом и пообещали задействовать все средства для того, чтобы как можно скорее найти виновных. В совершении преступления израильтяне и палестинцы подозревают представителей ультраправых еврейских кругов.

Резонансное нападение чревато резким обострением ситуации на палестинских территориях, предупреждают аналитики, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.