Израильские солдаты арестовали девять палестинцев на Западном берегу

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Израильские солдаты арестовали в ночь на четверг девять разыскиваемых за причастность к терроризму палестинцев и изъяли автоматическое оружие и денежные средства в ходе рейдов и обысков на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном пресс-службой Армии обороны Израиля сообщении.

"Солдаты при поддержке подразделений полиции, пограничной полиции и Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК, контрразведка) арестовали на Западном берегу реки Иордан девять палестинцев, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, массовом терроре и насильственных беспорядках в отношении израильских гражданских лиц и солдат", - говорится в документе. В ходе обысков в городе Хеврон на Западном берегу военные изъяли несколько автоматических винтовок М-16 и боеприпасы к ним, в деревне Азун были конфискованы денежные средства, "предназначенные для финансирования терроризма", сообщили также в армейской пресс-службе.