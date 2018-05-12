Израильские самолеты нанесли удар по северной части сектора Газа

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Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Самолеты израильских ВВС нанесли в субботу удар по северной части палестинского сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Wafa со ссылкой на собственные источники в блокированном анклаве.

По имеющейся информации, целью ударов израильских боевых самолетов были несколько объектов, в том числе электростанция и "позиция вооруженной группировки". О возможных жертвах налета на палестинские объекты в секторе сообщений не поступало.

Пресс-служба Израиля подтверждает данные о том, что они несут ответственность за взрывы на территории сектора Газа.

"Взрывы, которые сейчас слышны в северной части сектора Газа, являются результатом активности наших сил", — отмечается в заявлении.