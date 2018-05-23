Израильская авиация нанесла удары по "морской полиции" ХАМАС в секторе Газа

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Позиции так называемой морской полиции контролирующего сектор Газа радикального палестинского движения ХАМАС подверглись в ночь на среду ударам израильской авиации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Samanews.

По его данным, целью бомбардировок были расположения боевого крыла исламистов в порту на западе прибрежного анклава. Атаки совершили беспилотные летательные аппараты, которые выпустили две ракеты.

О пострадавших и разрушениях информации пока не поступало.