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    Израильская авиация нанесла удары по "морской полиции" ХАМАС в секторе Газа

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Позиции так называемой морской полиции контролирующего сектор Газа радикального палестинского движения ХАМАС подверглись в ночь на среду ударам израильской авиации.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Samanews.

    По его данным, целью бомбардировок были расположения боевого крыла исламистов в порту на западе прибрежного анклава. Атаки совершили беспилотные летательные аппараты, которые выпустили две ракеты.

    О пострадавших и разрушениях информации пока не поступало.

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