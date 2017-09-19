Израильская армия заявила, что сбила беспилотник у сирийской границы - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Беспилотный летательный аппарат, сбитый израильскими военными над границей с Сирией, был иранского производства и использовался представителям ливанского движения "Хезболлах".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам официальный представитель Армии обороны Израиля.

По его словам, разведывательный "дрон", вылетевший из аэропорта Дамаска, был уничтожен зенитно-ракетным комплексом Patriot и упал в демилитаризованной зоне на юге соседнего государства.

"По нашим данным, он упал между Ахмадией и Кунейтра, в демилитаризованной зоне Голан", - указал военный.

В свою очередь арабские СМИ сообщают, что израильские ВВС атаковали высоту Теллет-Рашаха на границе Ливана и Сирии.

Ракеты разорвались в районе Джебель-эль-Марджа к востоку от населенного пункта Шебаа. О последствиях налета сведений не приводится.

*** 15:34

Израильская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат, который попытался войти в контролируемое Израилем пространство над Голанскими высотами, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Для перехвата цели, следовавшей со стороны Сирии, был задействован зенитно-ракетный комплекс Patriot.

"Израильские военные перехватили беспилотный летательный аппарат, который попытался войти в израильское воздушное пространство над Голанскими высотами", - сказано в сообщении министерства обороны Израиля.