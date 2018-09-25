Израильская армия намерена продолжить военные операции в Сирии

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Военно-политический кабинет Израиля предписал армии продолжить операции против иранских сил в Сирии при сохранении координации с российскими коллегами.

Как передает Report со ссылкой РИА Новости, об этом говорится в заявлении по итогам заседания форума ключевых министров.

Кабинет обсудил ситуацию, сложившуюся в связи с осложнением отношений с Россией, последовавшим за катастрофой Ил-20 ВКС России, который был на прошлой неделе сбит сирийской ПВО при отражении израильского авианалета на цель в районе Латакии.