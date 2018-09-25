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    Израильская армия намерена продолжить военные операции в Сирии

    Кабинет обсудил ситуацию, сложившуюся в связи с осложнением отношений с Россией, последовавшим за катастрофой Ил-20

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Военно-политический кабинет Израиля предписал армии продолжить операции против иранских сил в Сирии при сохранении координации с российскими коллегами.

    Как передает Report со ссылкой РИА Новости, об этом говорится в заявлении по итогам заседания форума ключевых министров.

    Кабинет обсудил ситуацию, сложившуюся в связи с осложнением отношений с Россией, последовавшим за катастрофой Ил-20 ВКС России, который был на прошлой неделе сбит сирийской ПВО при отражении израильского авианалета на цель в районе Латакии.

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