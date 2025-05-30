Израиль считает, что ХАМАС теряет власть над жителями Газы

Израиль считает, что ХАМАС теряет власть над жителями Газы

В Минобороны Израиля полагают, что заработавшая в секторе Газа новая система распределения гумпомощи постепенно лишает движение ХАМАС власти в анклаве.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает The Times of Israel.

"Жители сектора Газа своими действиями проголосовали против ХАМАС и бросились в пункты распределения, и тем самым прорвали барьер страха перед ХАМАС. И это подрывает способность этого движения осуществлять управление, что нужно для сохранения его власти", - заявил неназванный представитель израильского оборонного ведомства.

The Times of Israel отмечает, что ранее в секторе Газа заработали три из четырех намеченных центров раздачи помощи, через которые Израиль и американская организация Gaza Humanitarian Foundation выдали палестинцам десятки тысяч рационов. Израильские власти отмечают, что эти центры позволят накормить 1,2 млн палестинцев.

Сотрудник Минобороны уточнил, что новая система должна отрезать ХАМАС от раздачи помощи, а затем разорвать связь движения с населением сектора. При этом он отметил, что "многие элементы ХАМАС и в организациях ООН" рассчитывали на неудачу проекта. По его словам, ХАМАС вело пропаганду против данной системы, угрожало гражданским лицам, которые хотели ею воспользоваться, пыталось саботировать ее работу.

Он отметил, что ООН настроена против новой системы раздачи гумпомощи, публично возражала против нее.