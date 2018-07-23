Израиль сбил две ракеты, запущенные с сирийской территории

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Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ В ряде населенных пунктов на севере Израиля сработали сирены "Цева адом", предупреждающие о возможном ракетном обстреле и нарушении воздушной границы со стороны Сирии.

Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, был зафиксирован пуск двух противоракет.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что две противоракетные системы "Праща Давида" ("Кела Давид"), были выпущены по ракетам, которые были запущены с сирийской территории. По имеющейся информации, речь шла о ракетах, запущенных сирийскими военными в рамках боевых действий на территории Сирии, которые в итоге упали на сирийской территории.

Отмечается, что пострадавших и разрушений на израильской территории нет.