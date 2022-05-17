О нас

Израиль с 21 мая отменит почти все COVİD-ограничения на въезд в страну

Израиль с 21 мая отменит почти все COVİD-ограничения на въезд в страну Власти Израиля с 21 мая отменили требование о тестировании на коронавирус перед вылетом в страну.
Другие страны
17 мая 2022 г. 15:44
Израиль с 21 мая отменит почти все COVİD-ограничения на въезд в страну

Власти Израиля с 21 мая отменили требование о тестировании на коронавирус перед вылетом в страну.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

Отмена требования ПЦР-тестов перед вылетом в Израиль касается как израильтян, так и туристов. Новые правила въезда вступят в силу с 21 мая.

Ранее израильские власти сообщили об отмене с 21 мая ПЦР-тестирования на коронавирус по прибытии. В апреле было отменено требование о ношении масок в помещениях и открытых пространствах. Требование о ношении маски во время международного перелета сохраняется.

Для въезда в Израиль необходимо также оформить медицинскую страховку, покрывающую лечение от коронавируса, и заполнить декларацию о въезде в Израиль в течение 48 часов или в течение 10 дней перед пересечением сухопутного пограничного пункта.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Представитель Азербайджана вышел в финал Евровидения 2022
Представитель Азербайджана вышел в финал "Евровидения 2022"
13 мая 2022 г. 01:07
Украина стала победителем международного песенного конкурса Евровидение-2022
ВидеоУкраина стала победителем международного песенного конкурса "Евровидение-2022"
15 мая 2022 г. 03:03
Завершилось первое лунное затмение года
ВидеоЗавершилось первое лунное затмение года
16 мая 2022 г. 08:55
Завершился первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022
Завершился первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022
11 мая 2022 г. 01:38
Батальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
ФотоБатальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
16 мая 2022 г. 01:29
В Баку состоится фестиваль японской культуры
ФотоВ Баку состоится фестиваль японской культуры
11 мая 2022 г. 12:03
Начался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева
ФотоНачался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева
15 мая 2022 г. 10:32
Рябков: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой
Рябков: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой
16 мая 2022 г. 11:09
Российские военные впервые сбросили фосфорные бомбы на Азовсталь
Российские военные впервые сбросили фосфорные бомбы на "Азовсталь"
15 мая 2022 г. 13:11
Руслан Алиев: Нашу газовую сеть можно оценить в 7 баллов
Руслан Алиев: Нашу газовую сеть можно оценить в 7 баллов
11 мая 2022 г. 15:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi