Израиль с 21 мая отменит почти все COVİD-ограничения на въезд в страну

Власти Израиля с 21 мая отменили требование о тестировании на коронавирус перед вылетом в страну.

Власти Израиля с 21 мая отменили требование о тестировании на коронавирус перед вылетом в страну.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

Отмена требования ПЦР-тестов перед вылетом в Израиль касается как израильтян, так и туристов. Новые правила въезда вступят в силу с 21 мая.

Ранее израильские власти сообщили об отмене с 21 мая ПЦР-тестирования на коронавирус по прибытии. В апреле было отменено требование о ношении масок в помещениях и открытых пространствах. Требование о ношении маски во время международного перелета сохраняется.

Для въезда в Израиль необходимо также оформить медицинскую страховку, покрывающую лечение от коронавируса, и заполнить декларацию о въезде в Израиль в течение 48 часов или в течение 10 дней перед пересечением сухопутного пограничного пункта.