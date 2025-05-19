Израиль разрешит ввоз продовольствия в сектор Газа

Израиль разрешит ввоз на территорию сектора Газа продовольствия для предотвращения угрозы голода в анклаве.

Израиль разрешит ввоз на территорию сектора Газа продовольствия для предотвращения угрозы голода в анклаве.

Как передает Report , об этом сообщили в канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

"По рекомендации Армии обороны Израиля и в связи с оперативной необходимостью расширения интенсивных боевых действий для разгрома ХАМАС Израиль предоставит населению базовый объем продовольствия, чтобы не допустить возникновения голодного кризиса в секторе Газа", - говорится в заявлении.

В канцелярии отметили, что "Израиль будет прилагать усилия, чтобы лишить ХАМАС возможности взять под контроль распределение гуманитарной помощи и гарантировать, что эта помощь не попадет к террористам ХАМАС".

В ведомстве указали, что кризис с продовольствием в секторе Газа поставил бы под угрозу продолжение операции "Колесницы Гидеона" по разгрому ХАМАС.

Напомним, что Армия обороны Израиля 18 мая объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона".