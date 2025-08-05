Израиль разрешит контролируемый ввоз товаров в Газу

Израиль разрешит контролируемый ввоз товаров в Газу

Израиль разрешит постепенный и контролируемый ввоз товаров в Газу через местных торговцев.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabia, об этом заявило во израильское военное агентство COGAT, координирующее гуманитарную помощь.

"Это направлено на увеличение объема помощи и одновременное снижение зависимости от ООН и международных организаций", - говорится в сообщении.

В воскресенье ХАМАС заявил о готовности координировать действия с Международным комитетом Красного Креста для доставки помощи заложникам в Газе, если Израиль выполнит определенные условия.

Палестинские чиновники и представители ООН заявили, что Газе необходимо около 600 грузовиков с гуманитарной помощью в день — количество, которое Израиль пропускал в анклав до войны.