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Израиль разрабатывает глобальный киберщит для противодействия киберугрозам

Израиль разрабатывает глобальный киберщит для противодействия киберугрозам Израиль начал разработку глобального кибернетического щита для противодействия киберугрозам в сети. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил сегодня на конференции Cyber Week в Университете Тель-Авива премьер-министр еврейского
Другие страны
21 июля 2021 г. 17:35
Израиль разрабатывает глобальный киберщит для противодействия киберугрозам

Израиль начал разработку глобального кибернетического щита для противодействия киберугрозам в сети. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил сегодня на конференции Cyber Week в Университете Тель-Авива премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет.

"Израиль разрабатывает глобальный кибернетический щит", - сказал Беннет.

Речь идет об "онлайн-защите глобальной сети в реальном времени", добавил премьер, отметив, что в рамках инициативы "правительства-партнеры стран-единомышленниц" по всему миру "будут совместно выявлять угрозы в области кибербезопасности", а также "разрабатывать решения, чтобы предупреждать и расследовать [кибератаки], создавать "вакцину" [от киберугроз]". "Если попытаетесь сражаться в одиночку, проиграете. Если мы будем сражаться вместе, мы победим", - отметил Беннет.

"Мы приглашаем все хорошие государства объединить усилия [в борьбе с киберугрозами]", - добавил израильский премьер.

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Версия на азербайджанском языке İsrail kibertəhdidlərə qarşı qlobal kiberqalxan hazırlayır

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