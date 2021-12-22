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Израиль рассматривает введение четвертой дозы вакцины против COVID-19

Израиль рассматривает введение четвертой дозы вакцины против COVID-19 Израиль рассматривает введение четвертой дозы вакцины против COVID-19 людям старше 60 лет.
Другие страны
22 декабря 2021 г. 10:06
Израиль рассматривает введение четвертой дозы вакцины против COVID-19

Израиль рассматривает введение четвертой дозы вакцины против COVID-19 людям старше 60 лет.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, данная рекомендация выдвинута на фоне обеспокоенности по поводу распространения омикрон-штамма коронавируса.

Это решение ожидает официального утверждения, однако премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал израильтян получить дозу как можно скорее, отметив, что это поможет стране преодолеть волну омикрона, распространяющуюся по всему миру.

По сообщению Reuters, во вторник Министерство здравоохранения сообщило, что в Израиле зарегистрировано по меньшей мере 340 известных случаев заболевания, вызванных омикрон-штаммом. На этом фоне, Израиль уже на этой неделе ввел запрет на поездки в такие страны, как США, Германия, Италия, Турция и Канада.

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Версия на английском языке Israel set to offer 4th dose of COVID vaccine to older adults

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