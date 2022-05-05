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Израиль рассматривает вопрос о расширении военной помощи Украине

Израиль рассматривает вопрос о расширении военной помощи Украине Израиль рассматривает вопрос о расширении военной помощи Украине после запроса США.
Другие страны
5 мая 2022 г. 08:11
Израиль рассматривает вопрос о расширении военной помощи Украине

Израиль рассматривает вопрос о расширении военной помощи Украине после запроса США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на чиновников США и Израиля.

Отмечается, что на прошлой неделе Израиль направил главу военно-политического бюро минобороны Дрора Шалома на авиабазу Рамштайн в Германии для встречи под руководством США по отправке оружия в Украину.

"Администрация (президента США Джо - ред.) Байдена ясно дала понять израильтянам, что США понимают их сложную ситуацию с Россией и ценят то, что они сделали до сих пор в плане помощи Украине, но надеются, что они могут сделать больше в предоставлении военной техники... Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что правительство Израиля рассматривает возможность увеличения своей военной помощи Украине и, вероятно, сделает это по мере продолжения войны. Но чиновник подчеркнул, что Израиль предоставит только нелетальное военное снаряжение", - говорится в сообщении портала.

Высокопоставленный украинский чиновник заявил порталу, что Украина не ожидает поставок летального оружия со стороны Израиля, но добавил, что она хотела бы использовать несколько ранее существовавших экспортных лицензий от минобороны Израиля на оборудование связи и системы защиты от беспилотников.

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