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Израиль рассматривает вариант с затоплением туннелей в Газе морской водой

Израиль рассматривает вариант с затоплением туннелей в Газе морской водой Власти Израиля рассматривают возможность затопления морской водой системы подземных тоннелей в секторе Газа, в которых, по убеждению израильских военных, скрываются бойцы палестинского движения ХАМАС.
Другие страны
5 декабря 2023 г. 07:42
Израиль рассматривает вариант с затоплением туннелей в Газе морской водой

Власти Израиля рассматривают возможность затопления морской водой системы подземных тоннелей в секторе Газа, в которых, по убеждению израильских военных, скрываются бойцы палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США.

Отмечается, что это может привести к экологической катастрофе и еще больше ухудшить ситуацию с пресной водой в анклаве.

Согласно информации издания, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) еще в середине ноября завершила установку пяти насосных станций недалеко от лагеря беженцев Аш-Шати. Эти установки способны, перекачивая тысячи кубометров воды в час из Средиземного моря, затопить тоннели в течение нескольких недель.

Израильские власти до сих пор не приняли окончательного решения по поводу подобного возможного шага, кроме того, мнения в администрации президента США Джо Байдена, которую была проинформирована Тель-Авивом о данной возможности, также разделились.

Учитывая, что степень водонепроницаемости тоннелей точно неясна, отмечает издание, практически невозможно вычислить влияние этой попытки их затопления на почву и грунтовые воды и выяснить, что произойдет с водопроводом и канализационной системой в анклаве. Помимо этого, есть вероятность того, что в результате подтопления в почву могут попасть опасные вещества, которые, скорее всего, находятся в тоннелях.

The Wall Street Journal пишет, что подобная мера может Байдена и его администрацию в сложную ситуацию и повлечет за собой осуждение всего мира. По мнению бывшего сотрудника ЦРУ, указывает газета, подтопление тоннелей может обострить гуманитарный кризис в анклаве.

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Версия на английском языке Israel considers flooding Gaza tunnels with seawater- WSJ
Версия на азербайджанском языке KİV: İsrail Qəzza tunellərini dəniz suyu ilə doldurmağı planlaşdırır

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