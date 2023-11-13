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Израиль рассматривает долгосрочный план развития Сектора Газа

Израиль рассматривает долгосрочный план развития Сектора Газа Израиль рассматривает долгосрочный план развития Сектора Газа и обсуждает этот вопрос с Соединенными Штатами.
Другие страны
13 ноября 2023 г. 02:46
Израиль рассматривает долгосрочный план развития Сектора Газа
"AFP"

Израиль рассматривает долгосрочный план развития Сектора Газа и обсуждает этот вопрос с Соединенными Штатами.

Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом заявил посол Израиля в США Майкл Херцог.

"Мы исходим из того, что палестинцы должны будут сами управлять собой. Какова будет конкретная роль Палестинской автономии, еще предстоит выяснить, поскольку все понимают, что ПА в ее нынешнем составе вряд ли сможет управлять Рамаллой. И уж точно не Газой", - сказал он.

По словам Херцога, Палестинская автономия должна быть реформирована.

Он также добавил, что Израиль не заинтересован в оккупации или управлении Газой, подчеркнув, что главным приоритетом является обеспечение безопасности.

"Мы находимся в Газе не для того, чтобы оккупировать Газу или управлять ею. Мы находимся там для того, чтобы переместить военную угрозу ХАМАСа против Израиля и их способность восстановить потенциал и наносить удары снова и снова, как они говорят, что хотели бы это сделать. Таково наше намерение", - отметил Херцог.

По его словам, Израиль "очень целенаправленно" проводит операции в Газе.

"Люди должны понимать, что Газа - это крупнейший террористический комплекс во всем мире с более чем 500 километрами террористических туннелей. Мы не нападаем на население", - подчеркнул посол.

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