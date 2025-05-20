Израиль расширяет операцию в Газе в рамках самообороны

Армия Израиля расширяет операцию в секторе Газа в рамках самообороны, но готова "скорректировать свои действия", если будет достигнута договоренность об освобождении заложников.

Армия Израиля расширяет операцию в секторе Газа в рамках самообороны, но готова "скорректировать свои действия", если будет достигнута договоренность об освобождении заложников.

Как передает Report со ссылкой на армейскую пресс-службу, об этом заявил начальник Генштаба израильской армии Эяль Замир по итогам оперативного совещания в анклаве.

"Мы расширим нашу операцию, установим оперативный контроль над дополнительной территорией, зачистим и уничтожим террористическую инфраструктуру, пока движение ХАМАС не будет полностью разгромлено. Мы действуем в рамках самообороны, и чтобы защитить себя, мы должны атаковать. Мы не можем защитить себя, пока ясно и решительно не устраним угрозы с другой стороны границы", - заявил Замир.

Он подчеркнул, что вызволение удерживаемых в Газе заложников остается одной из главных целей кампании. "Если будет соглашение (об их освобождении), Армия обороны Израиля сумеет скорректировать свои действия соответствующим образом", - добавил начальник Генштаба.

Начальник Генштаба также вновь возложил ответственность за все происходящее в Газе на ХАМАС и подчеркнул, что эта война "была навязана Израилю" атакой 7 октября 2023 года. При этом Замир заверил, что израильские военные действуют сугубо в рамках правовых норм, и отверг любую критику на этот счет.