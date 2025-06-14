Офис Нетаньяху: Израиль расширяет масштаб операции в Иране

Офис Нетаньяху: Израиль расширяет масштаб операции в Иране

Израиль расширяет масштаб операции на территории Ирана, направленной против ядерной программы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.

"ЦАХАЛ расширяет масштабную операцию на территории Ирана, направленную против его ядерной программы и в ответ на продолжающуюся агрессию [иранского] режима. Удары наносятся по десяткам ключевых объектов, включая пусковые установки баллистических ракет, военные базы и стратегическую инфраструктуру, на основе точных разведданных", - отметил Гендельман.