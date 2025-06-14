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Офис Нетаньяху: Израиль расширяет масштаб операции в Иране

Офис Нетаньяху: Израиль расширяет масштаб операции в Иране Офис Нетаньяху: Израиль расширяет масштаб операции в Иране
Другие страны
14 июня 2025 г. 12:41
Офис Нетаньяху: Израиль расширяет масштаб операции в Иране

Израиль расширяет масштаб операции на территории Ирана, направленной против ядерной программы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.

"ЦАХАЛ расширяет масштабную операцию на территории Ирана, направленную против его ядерной программы и в ответ на продолжающуюся агрессию [иранского] режима. Удары наносятся по десяткам ключевых объектов, включая пусковые установки баллистических ракет, военные базы и стратегическую инфраструктуру, на основе точных разведданных", - отметил Гендельман.

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Версия на азербайджанском языке Netanyahunun ofisi: İsrail İrandakı əməliyyatını genişləndirir
Версия на английском языке Netanyahu's office: Israel expands scale of operation in Iran

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