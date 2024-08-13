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Израиль рассчитывает получить от ХАМАС 20-35 заложников в ходе первого этапа сделки

Израиль рассчитывает получить от ХАМАС 20-35 заложников в ходе первого этапа сделки Власти Израиля намерены потребовать от радикального палестинского движения ХАМАС освободить от 20 до 35 удерживаемых в секторе Газа заложников в рамках первого этапа сделки о прекращении огня.
Другие страны
13 августа 2024 г. 09:19
Израиль рассчитывает получить от ХАМАС 20-35 заложников в ходе первого этапа сделки

Власти Израиля намерены потребовать от радикального палестинского движения ХАМАС освободить от 20 до 35 удерживаемых в секторе Газа заложников в рамках первого этапа сделки о прекращении огня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По ее данным, такую цифру озвучил министр обороны Израиля Йоав Галант в Кнессете (парламент страны). Считается, что из 115 заложников ХАМАС в живых остаются 76 человек. В первую, так называемую гуманитарную группу освобожденных должны войти женщины, дети, люди пожилого возраста, а также раненые и больные.

Все остальные оставшиеся в живых заложники должны быть переданы в ходе второго этапа сделки, однако он не будет реализован до тех пор, пока Израиль и ХАМАС не согласуют условия постоянного прекращения огня. Консультации по этому вопросу должны начаться на 16-й день после первого этапа и могут продлиться дольше изначально отложенного на них периода в шесть недель.

9 августа лидеры Египта, Катара и США опубликовали совместное заявление, в котором призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры о прекращении огня в секторе Газа 15 августа в Дохе или Каире. Посредники также сообщили о готовности представить окончательный проект соглашения, который основан на принципах, выдвинутых президентом США Джо Байденом и поддержанных резолюцией 2735 Совбеза ООН.

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Версия на английском языке Hamas to release 20-30 live hostages to Israel in phase one of deal, Gallant confirms

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