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Израиль рассчитывает освободить 10 заложников в рамках сделки с ХАМАС

Израиль рассчитывает освободить 10 заложников в рамках сделки с ХАМАС Следующие дни станут решающими для переговоров о перемирии между Израилем и ХАМАС, в рамках новой сделки израильская сторона рассчитывает освободить еще 10 заложников и вернуть тела погибших.
Другие страны
22 июля 2025 г. 11:38
Израиль рассчитывает освободить 10 заложников в рамках сделки с ХАМАС

Следующие дни станут решающими для переговоров о перемирии между Израилем и ХАМАС, в рамках новой сделки израильская сторона рассчитывает освободить еще 10 заложников и вернуть тела погибших.

Как передает Report, об этом заявил ТАСС источник в МИД Израиля.

"Сейчас идут переговоры по достижению соглашения о перемирии с ХАМАС. Следующие дни будут решающими. Мы рассчитываем, что в рамках сделки ХАМАС освободит часть заложников, 10 человек. И вернет часть тел погибших", - отметил он.

При этом израильская сторона не исключает усиления военных действий в Газе в случае провала переговоров с ХАМАС.

"Если сделка не будет достигнута, то на земле в военном плане будет то же самое или даже хуже", - подчеркнул он.

Ранее близкое к радикальному движению агентство Maan сообщило, что соглашение между палестинским движением и израильской стороной о перемирии и освобождении части заложников будет подписано в течение ближайших дней.

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Версия на азербайджанском языке İsrail HƏMAS ilə razılaşma çərçivəsində 10 girovun azad edilməsinə ümid edir

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