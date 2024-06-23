Израиль рассчитывает на ускорение поставок оружия из США

Вопрос восстановления прежнего объема поставок американских вооружений в Израиль после его сокращения четыре месяца назад необходимо "решить в ближайшем будущем".

Вопрос восстановления прежнего объема поставок американских вооружений в Израиль после его сокращения четыре месяца назад необходимо "решить в ближайшем будущем".

Как передает Report, с таким заявлением выступил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании правительства.

"Около четырех месяцев назад произошло сокращение поставок вооружений, поступающих из США в Израиль. Мы просили наших американских друзей ускорить поставки, делали это снова и снова, на самом высоком уровне, на всех уровнях, получали различные объяснения, но не добились одного: в целом ситуация не изменилась. Надеюсь и верю, что этот вопрос будет решен в ближайшем будущем", - сказал он.

Президент Джо Байден заявил 8 мая в интервью телекомпании CNN, что Соединенные Штаты остановят поставки оружия Израилю в случае проведения им крупной военной операции в городе Рафах на юге сектора Газа. 10 мая Белый дом пояснил, что речь идет о паузе, а не о прекращении поставок снарядов.