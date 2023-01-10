Израиль проведет военные учения на севере страны

Израильские военные 11 января проведут учения в северных районах страны рядом с ливанской границей.

Израильские военные 11 января проведут учения в северных районах страны рядом с ливанской границей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, учения будут проходить утром - с 09:00 до 11:00 (с 11:00 до 13:00 по Баку) - в районе Галилейского выступа. Это регион на крайнем северо-востоке Израиля, непосредственно примыкающий к границе с Ливаном.

"В ходе учений будут вестись артиллерийские стрельбы в районе горы Дов на ливано-израильской границе, во время которых в этом районе будет слышно эхо взрывов", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, предстоящие учения были запланированы заранее и включены в план подготовки военных на 2023 год.