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Израиль проведет военные учения на севере страны

Израиль проведет военные учения на севере страны Израильские военные 11 января проведут учения в северных районах страны рядом с ливанской границей.
Другие страны
10 января 2023 г. 22:09
Израиль проведет военные учения на севере страны

Израильские военные 11 января проведут учения в северных районах страны рядом с ливанской границей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, учения будут проходить утром - с 09:00 до 11:00 (с 11:00 до 13:00 по Баку) - в районе Галилейского выступа. Это регион на крайнем северо-востоке Израиля, непосредственно примыкающий к границе с Ливаном.

"В ходе учений будут вестись артиллерийские стрельбы в районе горы Дов на ливано-израильской границе, во время которых в этом районе будет слышно эхо взрывов", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, предстоящие учения были запланированы заранее и включены в план подготовки военных на 2023 год.

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