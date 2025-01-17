Офис Нетаньяху: Первых заложников из Газы могут освободить 19 января

Первые заложники могут быть освобождены из сектора Газа уже 19 января в соответствии с согласованным планом в случае утверждения военно-политическим кабинетом Израиля сделки с палестинским движением ХАМАС.

Первые заложники могут быть освобождены из сектора Газа уже 19 января в соответствии с согласованным планом в случае утверждения военно-политическим кабинетом Израиля сделки с палестинским движением ХАМАС.

Как передает Report cо ссылкой на израильские СМИ, об этом говорится в сообщении канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху.

"При условии одобрения кабинетом министров и правительством и вступления соглашения в силу, освобождение заложников может быть реализовано в соответствии с запланированным планом, согласно которому освобождение заложников ожидается уже в воскресенье", - сказано в сообщении.

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Власти Израиля проинформировали семьи 33 заложников о планируемом освобождении их близких из сектора Газа в рамках первого этапа сделки с палестинским движением ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Kan.

"Сегодня утром (в пятницу) Управление по делам похищенных проинформировало семьи 33 похищенных, чьи имена были включены в список на освобождение в рамках первого этапа сделки", - говорится в сообщении гостелерадиокомпании.

Подчеркивается, что семьи не были проинформированы о состоянии здоровья заложников.

Известно, что на первом этапе согласованной сделки, который должен продлиться 42 дня, из сектора Газа отпустят всех женщин, включая военнослужащих, детей, мужчин старше 50 лет, а также тех, кто числится в категории больные и раненые.