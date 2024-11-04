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Израиль проинформировал ООН о прекращении сотрудничества с БАПОР

Израиль проинформировал ООН о прекращении сотрудничества с БАПОР Израиль проинформировал председателя Генеральной Ассамблеи ООН Филемона Янга о прекращении сотрудничества с Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
Другие страны
4 ноября 2024 г. 08:50
Израиль проинформировал ООН о прекращении сотрудничества с БАПОР

Израиль проинформировал председателя Генеральной Ассамблеи ООН Филемона Янга о прекращении сотрудничества с Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил постоянный представитель еврейского государства при ООН Дани Данон.

"После принятия закона о БАПОР Государство Израиль официально уведомило президента Генеральной Ассамблеи о прекращении сотрудничества с этой организацией. Несмотря на многочисленные свидетельства, которые мы представили в ООН и которые доказывают захват БАПОР радикальным палестинским движением ХАМАС, ООН ничего не сделала, чтобы изменить реальное положение дел. Государство Израиль продолжит сотрудничать с гуманитарными организациями, но не с организациями, которые служат терроризму, направленному против нас", - написал дипломат.

Напомним, что 28 октября Кнессет (однопалатный парламент) Израиля принял закон о запрете деятельности БАПОР в стране. За документ проголосовали 92 депутата, 10 высказались против. Закон запрещает БАПОР иметь представительства, предоставлять услуги и вести прямо или косвенно какую-либо деятельность на израильской территории.

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