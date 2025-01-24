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Израиль продолжит вывод войск из Ливана после истечения 60-дневного срока

Израиль продолжит вывод войск из Ливана после истечения 60-дневного срока Вывод израильских войск из южной части Ливана будет продолжен после истечения 60-дневного срока, отведенного соглашением о прекращении огня, которое вступило в силу 27 ноября прошлого года, так как условия сделки еще не полностью выполнены ливанской сторо
Другие страны
24 января 2025 г. 16:58
Израиль продолжит вывод войск из Ливана после истечения 60-дневного срока

Вывод израильских войск из южной части Ливана будет продолжен после истечения 60-дневного срока, отведенного соглашением о прекращении огня, которое вступило в силу 27 ноября прошлого года, так как условия сделки еще не полностью выполнены ливанской стороной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"В рамках соглашения о прекращении огня в Ливане было определено, что постепенный вывод Армии обороны Израиля должен быть осуществлен в течение 60 дней. Этот пункт был сформулирован с пониманием того, что процесс вывода может занять больше 60 дней. Поскольку соглашение о прекращении огня еще не полностью выполнено со стороны Ливана, процесс постепенного вывода войск продолжится в полном согласовании с США", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке İsrail Livandan qoşunların çıxarılması prosesini dayandırmayacaq
Версия на английском языке Israeli withdrawal from south Lebanon will last beyond 60 days

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