Израиль продолжит вывод войск из Ливана после истечения 60-дневного срока

Вывод израильских войск из южной части Ливана будет продолжен после истечения 60-дневного срока, отведенного соглашением о прекращении огня, которое вступило в силу 27 ноября прошлого года, так как условия сделки еще не полностью выполнены ливанской сторо

Вывод израильских войск из южной части Ливана будет продолжен после истечения 60-дневного срока, отведенного соглашением о прекращении огня, которое вступило в силу 27 ноября прошлого года, так как условия сделки еще не полностью выполнены ливанской стороной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"В рамках соглашения о прекращении огня в Ливане было определено, что постепенный вывод Армии обороны Израиля должен быть осуществлен в течение 60 дней. Этот пункт был сформулирован с пониманием того, что процесс вывода может занять больше 60 дней. Поскольку соглашение о прекращении огня еще не полностью выполнено со стороны Ливана, процесс постепенного вывода войск продолжится в полном согласовании с США", - говорится в заявлении.