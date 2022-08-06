Израиль продолжит операцию в секторе Газа

Глава Минобороны Израиля Бенни Ганц отдал приказ продолжить операцию против группировки "Исламский джихад" в этом районе.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в субботу Times of Israel.
Такое решение последовало вслед за обсуждением обстановки Ганцом с начальником штаба армии обороны Израиля Авивом Кохави и другими представителями сферы обороны.
"Командование распорядилось продолжать наступательные действия против "Исламского джихада", уделяя внимание отражению ракетных атак против Израиля", - цитирует Times of Israel заявление офиса Ганца.