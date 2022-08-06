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Израиль продолжит операцию в секторе Газа

Израиль продолжит операцию в секторе Газа Глава Минобороны Израиля Бенни Ганц отдал приказ продолжить операцию против группировки "Исламский джихад" в этом районе.
Другие страны
6 августа 2022 г. 15:00
Израиль продолжит операцию в секторе Газа

Глава Минобороны Израиля Бенни Ганц отдал приказ продолжить операцию против группировки "Исламский джихад" в этом районе.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в субботу Times of Israel.

Такое решение последовало вслед за обсуждением обстановки Ганцом с начальником штаба армии обороны Израиля Авивом Кохави и другими представителями сферы обороны.

"Командование распорядилось продолжать наступательные действия против "Исламского джихада", уделяя внимание отражению ракетных атак против Израиля", - цитирует Times of Israel заявление офиса Ганца.

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