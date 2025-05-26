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Израиль продолжит оказывать военное давление на ХАМАС

Израиль продолжит оказывать военное давление на ХАМАС Условия, выдвигаемые палестинским движением ХАМАС, неприемлемы. Израиль продолжит оказывать военное давление на радикалов.
Другие страны
26 мая 2025 г. 19:48
Израиль продолжит оказывать военное давление на ХАМАС

Условия, выдвигаемые палестинским движением ХАМАС, неприемлемы. Израиль продолжит оказывать военное давление на радикалов.

Как передает Report, об этом заявил ТАСС источник в израильской политической системе.

"Израиль ведет интенсивные переговоры с посредниками о возвращении похищенных. Условия, выдвигаемые ХАМАС, неприемлемы для нашей страны, и мы продолжим оказывать военное давление на террористов до реализации всех целей, утвержденных правительством (Израиля) более года назад", - сказал собеседник агентства.

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