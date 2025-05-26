Израиль продолжит оказывать военное давление на ХАМАС

Условия, выдвигаемые палестинским движением ХАМАС, неприемлемы. Израиль продолжит оказывать военное давление на радикалов.
Как передает Report, об этом заявил ТАСС источник в израильской политической системе.
"Израиль ведет интенсивные переговоры с посредниками о возвращении похищенных. Условия, выдвигаемые ХАМАС, неприемлемы для нашей страны, и мы продолжим оказывать военное давление на террористов до реализации всех целей, утвержденных правительством (Израиля) более года назад", - сказал собеседник агентства.