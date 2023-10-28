О нас

Израиль продолжает расширять свои сухопутные действия в секторе Газа

Израиль продолжает расширять свои сухопутные действия в секторе Газа Израильские военные в течение дня продолжали расширять масштаб своих сухопутных действий в секторе Газа.
Другие страны
28 октября 2023 г. 21:36
Израиль продолжает расширять свои сухопутные действия в секторе Газа

Израильские военные в течение дня продолжали расширять масштаб своих сухопутных действий в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля в течение дня продолжила расширять свою сухопутную деятельность в секторе Газа. С раннего вечера пятницы комбинированные боевые подразделения бронетанковых, инженерных и пехотных сил действовали на земле в северной части сектора Газа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках операции военнослужащие Армии обороны Израиля выявили террористические ячейки, пытавшиеся запустить противотанковые ракеты и минометные снаряды, и нанесли по ним удары.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
27 октября 2023 г. 18:06
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
27 октября 2023 г. 13:55
Грузинский эксперт: Форум Шелкового пути поможет найти точки соприкосновения между Баку и Ереваном
Грузинский эксперт: Форум Шелкового пути поможет найти точки соприкосновения между Баку и Ереваном
25 октября 2023 г. 14:44
Проект бюджета на будущий год будет рассмотрен в парламенте 2 ноября
Проект бюджета на будущий год будет рассмотрен в парламенте 2 ноября
25 октября 2023 г. 13:35
Госкомитет: Оставленные бабушкой на улице малыши будут помещены в детский дом
Госкомитет: Оставленные бабушкой на улице малыши будут помещены в детский дом
25 октября 2023 г. 11:07
Политолог: Антиазербайджанские заявления ЕС - результат усилий армянской диаспоры
Политолог: Антиазербайджанские заявления ЕС - результат усилий армянской диаспоры
24 октября 2023 г. 11:35
Казахский политолог: Cредний коридор придал новый импульс отношениям Азербайджана и Казахстана
Казахский политолог: Cредний коридор придал новый импульс отношениям Азербайджана и Казахстана
24 октября 2023 г. 11:25
Генпрокурор: Изучаются пути совместной борьбы с преступностью в регионе
Генпрокурор: Изучаются пути совместной борьбы с преступностью в регионе
23 октября 2023 г. 20:47
Кямран Алиев: Поиски пропавших без вести расширены после антитеррористических мероприятий
Кямран Алиев: Поиски пропавших без вести расширены после антитеррористических мероприятий
23 октября 2023 г. 20:25
Генпрокурор: Ни одно преступление карабахских сепаратистов не останется безнаказанным
Генпрокурор: Ни одно преступление карабахских сепаратистов не останется безнаказанным
23 октября 2023 г. 19:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi