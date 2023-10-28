Израиль продолжает расширять свои сухопутные действия в секторе Газа

Израильские военные в течение дня продолжали расширять масштаб своих сухопутных действий в секторе Газа.

Израильские военные в течение дня продолжали расширять масштаб своих сухопутных действий в секторе Газа.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля в течение дня продолжила расширять свою сухопутную деятельность в секторе Газа. С раннего вечера пятницы комбинированные боевые подразделения бронетанковых, инженерных и пехотных сил действовали на земле в северной части сектора Газа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках операции военнослужащие Армии обороны Израиля выявили террористические ячейки, пытавшиеся запустить противотанковые ракеты и минометные снаряды, и нанесли по ним удары.