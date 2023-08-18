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Израиль продлил программу соцпомощи для украинских беженцев до конца года

Израиль продлил программу соцпомощи для украинских беженцев до конца года Израиль продлил оказание социальной и медицинской помощи для беженцев из Украины. Программа будет действовать как минимум до конца 2023 года.
Другие страны
18 августа 2023 г. 14:49
Израиль продлил программу соцпомощи для украинских беженцев до конца года

Израиль продлил оказание социальной и медицинской помощи для беженцев из Украины. Программа будет действовать как минимум до конца 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника офиса главы правительства Израиля Дмитрия Гендельмана.

По инициативе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра финансов Бецалеля Смотрича была проведена встреча по поводу оказания постоянной помощи украинским беженцам.

По сообщениям представителей Израиля, речь идет о 14 213 гражданах Украины, в том числе 3 600 человек в возрасте старше 65 лет, а также примерно 1 500 детей. Правительство Израиля выделит на это 100 млн шекелей (17 млн долларов).

"Принятое решение свидетельствует о приверженности нынешнего правительства принципа "Тикун олам" - исправления мира, потерявшего свою гармонию; это - наша дань милосердию и состраданию к людям, потерявшим родину и кров", - заявил гендиректор канцелярии премьера Йоси Шели.

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