Израиль продлил программу соцпомощи для украинских беженцев до конца года

Израиль продлил оказание социальной и медицинской помощи для беженцев из Украины. Программа будет действовать как минимум до конца 2023 года.

Израиль продлил оказание социальной и медицинской помощи для беженцев из Украины. Программа будет действовать как минимум до конца 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника офиса главы правительства Израиля Дмитрия Гендельмана.

По инициативе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра финансов Бецалеля Смотрича была проведена встреча по поводу оказания постоянной помощи украинским беженцам.

По сообщениям представителей Израиля, речь идет о 14 213 гражданах Украины, в том числе 3 600 человек в возрасте старше 65 лет, а также примерно 1 500 детей. Правительство Израиля выделит на это 100 млн шекелей (17 млн долларов).

"Принятое решение свидетельствует о приверженности нынешнего правительства принципа "Тикун олам" - исправления мира, потерявшего свою гармонию; это - наша дань милосердию и состраданию к людям, потерявшим родину и кров", - заявил гендиректор канцелярии премьера Йоси Шели.