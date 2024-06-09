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Израиль продлил на 45 дней запрет на вещание Al Jazeera в стране

Израиль продлил на 45 дней запрет на вещание Al Jazeera в стране Министр связи Израиля Шломо Кари подписал указ о продлении на 45 дней истекающего 10 июня предписания о запрете на вещание и о закрытии офисов в стране катарского телеканала Al Jazeera.
Другие страны
9 июня 2024 г. 16:55
Израиль продлил на 45 дней запрет на вещание Al Jazeera в стране

Министр связи Израиля Шломо Кари подписал указ о продлении на 45 дней истекающего 10 июня предписания о запрете на вещание и о закрытии офисов в стране катарского телеканала Al Jazeera.

Как передает Report, об этом сообщил портал Ynet.

По его данным, соответствующее предложение главы Минсвязи было утверждено кабмином Израиля единогласно.

"Министр связи имеет полномочия действовать против иностранных телерадиовещателей, которые наносят ущерб безопасности государства", - сказал министр, добавив, что этот запрет может продлеваться и в будущем.

Напомним, что 5 июня Окружной суд Тель-Авива утвердил иск правительства Израиля о прекращении вещания и закрытии 21 офиса Al Jazeera на территории страны на 35 дней с 5 мая, когда израильское правительство приняло соответствующее решение в ответ на "провокационную" деятельность телеканала.

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