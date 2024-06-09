Израиль продлил на 45 дней запрет на вещание Al Jazeera в стране

Министр связи Израиля Шломо Кари подписал указ о продлении на 45 дней истекающего 10 июня предписания о запрете на вещание и о закрытии офисов в стране катарского телеканала Al Jazeera.

Министр связи Израиля Шломо Кари подписал указ о продлении на 45 дней истекающего 10 июня предписания о запрете на вещание и о закрытии офисов в стране катарского телеканала Al Jazeera.

Как передает Report , об этом сообщил портал Ynet.

По его данным, соответствующее предложение главы Минсвязи было утверждено кабмином Израиля единогласно.

"Министр связи имеет полномочия действовать против иностранных телерадиовещателей, которые наносят ущерб безопасности государства", - сказал министр, добавив, что этот запрет может продлеваться и в будущем.

Напомним, что 5 июня Окружной суд Тель-Авива утвердил иск правительства Израиля о прекращении вещания и закрытии 21 офиса Al Jazeera на территории страны на 35 дней с 5 мая, когда израильское правительство приняло соответствующее решение в ответ на "провокационную" деятельность телеканала.