Израиль продлил на 45 дней запрет на вещание Al Jazeera в стране

Министр связи Израиля Шломо Кари подписал указ о продлении на 45 дней истекающего 10 июня предписания о запрете на вещание и о закрытии офисов в стране катарского телеканала Al Jazeera.
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По его данным, соответствующее предложение главы Минсвязи было утверждено кабмином Израиля единогласно.
"Министр связи имеет полномочия действовать против иностранных телерадиовещателей, которые наносят ущерб безопасности государства", - сказал министр, добавив, что этот запрет может продлеваться и в будущем.
Напомним, что 5 июня Окружной суд Тель-Авива утвердил иск правительства Израиля о прекращении вещания и закрытии 21 офиса Al Jazeera на территории страны на 35 дней с 5 мая, когда израильское правительство приняло соответствующее решение в ответ на "провокационную" деятельность телеканала.