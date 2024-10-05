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Израиль призвал жителей района в пригороде Бейрута срочно эвакуироваться

Израиль призвал жителей района в пригороде Бейрута срочно эвакуироваться Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей некоторых домов в районе Бурдж-аль-Бараджне в южном пригороде Бейрута немедленно эвакуироваться из-за того, что, по данным ЦАХАЛ, там якобы размещаются объекты шиитского движения "Хезболлах".
Другие страны
5 октября 2024 г. 02:50
Израиль призвал жителей района в пригороде Бейрута срочно эвакуироваться

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей некоторых домов в районе Бурдж-аль-Бараджне в южном пригороде Бейрута немедленно эвакуироваться из-за того, что, по данным ЦАХАЛ, там якобы размещаются объекты шиитского движения "Хезболлах".

Как передает Report об этом сообщил представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри на своей странице в соцсети Х.

"Срочное предупреждение для жителей южного пригорода, в частности для тех, кто находится в обозначенном на карте здании в районе Бурдж-аль-Бараджне. Вы находитесь вблизи объектов "Хезболлах". Ради вашей безопасности и безопасности ваших близких вы обязаны немедленно эвакуироваться из этого здания и прилегающих к нему домов и находиться на расстоянии не менее 500 метров от них", - говорится в публикации.

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