Израиль призвал жителей района в пригороде Бейрута срочно эвакуироваться
Израиль призвал жителей района в пригороде Бейрута срочно эвакуироватьсяАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей некоторых домов в районе Бурдж-аль-Бараджне в южном пригороде Бейрута немедленно эвакуироваться из-за того, что, по данным ЦАХАЛ, там якобы размещаются объекты шиитского движения "Хезболлах".
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей некоторых домов в районе Бурдж-аль-Бараджне в южном пригороде Бейрута немедленно эвакуироваться из-за того, что, по данным ЦАХАЛ, там якобы размещаются объекты шиитского движения "Хезболлах".
Как передает Report об этом сообщил представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри на своей странице в соцсети Х.
"Срочное предупреждение для жителей южного пригорода, в частности для тех, кто находится в обозначенном на карте здании в районе Бурдж-аль-Бараджне. Вы находитесь вблизи объектов "Хезболлах". Ради вашей безопасности и безопасности ваших близких вы обязаны немедленно эвакуироваться из этого здания и прилегающих к нему домов и находиться на расстоянии не менее 500 метров от них", - говорится в публикации.
#عاجل ️ انذار عاجل جديد إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والواقع في حي برج البراجنة
أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء… pic.twitter.com/Ob6mZHvs8c