Израиль призвал жителей района в пригороде Бейрута срочно эвакуироваться

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей некоторых домов в районе Бурдж-аль-Бараджне в южном пригороде Бейрута немедленно эвакуироваться из-за того, что, по данным ЦАХАЛ, там якобы размещаются объекты шиитского движения "Хезболлах".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей некоторых домов в районе Бурдж-аль-Бараджне в южном пригороде Бейрута немедленно эвакуироваться из-за того, что, по данным ЦАХАЛ, там якобы размещаются объекты шиитского движения "Хезболлах".

Как передает Report об этом сообщил представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри на своей странице в соцсети Х.

"Срочное предупреждение для жителей южного пригорода, в частности для тех, кто находится в обозначенном на карте здании в районе Бурдж-аль-Бараджне. Вы находитесь вблизи объектов "Хезболлах". Ради вашей безопасности и безопасности ваших близких вы обязаны немедленно эвакуироваться из этого здания и прилегающих к нему домов и находиться на расстоянии не менее 500 метров от них", - говорится в публикации.