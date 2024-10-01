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Израиль призвал жителей на юге Бейрута покинуть дома на фоне готовящегося авиаудара

Израиль призвал жителей на юге Бейрута покинуть дома на фоне готовящегося авиаудара Израильская армия обратилась с призывом к жителям кварталов Харет-Хорейк и Эль-Лейлаки на южной окраине Бейрута покинуть несколько зданий, по которым в ближайшие часы будет нанесен авиаудар.
Другие страны
1 октября 2024 г. 00:56
Израиль призвал жителей на юге Бейрута покинуть дома на фоне готовящегося авиаудара

Израильская армия обратилась с призывом к жителям кварталов Харет-Хорейк и Эль-Лейлаки на южной окраине Бейрута покинуть несколько зданий, по которым в ближайшие часы будет нанесен авиаудар.

Как передает Report, об этом сообщил ливанский телеканал Al Jadeed.

По его сведениям, предупреждение направлено также жителям лагеря беженцев Бурдж-эль-Баражна. Информация о готовящейся бомбардировке была распространена в соцсети X арабоязычным представителем армии Израиля Авихаем Эдри.

Официальный представитель армии Даниэль Хагари в свою очередь призвал общественность "не распространять безответственные слухи" о возможных действиях войск на границе с Ливаном.

"Мы просим не передавать сообщения о деятельности израильских сил в связи с соображениями безопасности наших войск. Придерживайтесь только официальных сообщений и не распространяйте безответственные слухи", - написал он в X.

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