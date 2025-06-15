Израиль призвал иранцев покинуть районы около мест производства оружия

Армия обороны Израиля обратилась к иранцам, проживающим близ оружейных производств или складов в Иране, с призывом покинуть дома.
Как передает Report со ссылкой на EFE, об этом сообщил представитель израильской армии Авихай Адраи.
"Срочное предупреждение для тех, кто находится недалеко от каких-либо объектов по производству или складированию вооружения в Иране. Ради вашей безопасности просим вас незамедлительно покинуть эти места и не возвращаться до последующего уведомления", - цитирует его агентство.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что военная операция Израиля против Ирана будет продолжаться несколько недель.