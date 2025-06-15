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Израиль призвал иранцев покинуть районы около мест производства оружия

Израиль призвал иранцев покинуть районы около мест производства оружия Армия обороны Израиля обратилась к иранцам, проживающим близ оружейных производств или складов в Иране, с призывом покинуть дома.
Другие страны
15 июня 2025 г. 12:03
Израиль призвал иранцев покинуть районы около мест производства оружия

Армия обороны Израиля обратилась к иранцам, проживающим близ оружейных производств или складов в Иране, с призывом покинуть дома.

Как передает Report со ссылкой на EFE, об этом сообщил представитель израильской армии Авихай Адраи.

"Срочное предупреждение для тех, кто находится недалеко от каких-либо объектов по производст‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ву или складированию вооружения в Иране. Ради вашей безопасности просим вас незамедлительно покинуть эти места и не возвращаться до последующего уведомления", - цитирует его агентство.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что военная операция Израиля против Ирана будет продолжаться несколько недель.

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Версия на азербайджанском языке İsrail iranlıları silah istehsalı sahələrinə yaxın əraziləri tərk etməyə çağırıb
Версия на английском языке Israel urges Iranians to evacuate premises near weapons production sites

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