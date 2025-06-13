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Израиль приостанавливает деятельность своих дипмиссий по всему миру

Израиль приостанавливает деятельность своих дипмиссий по всему миру Израиль приостанавливает деятельность своих дипмиссий по всему миру
Другие страны
13 июня 2025 г. 15:43
Израиль приостанавливает деятельность своих дипмиссий по всему миру

Израиль закрывает все свои дипмиссии по всему миру в связи с эскалацией напряженности с Ираном.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Израиля.

Отмечается, что консульские услуги также не будут предоставляться.

Министерство рекомендует всем израильтянам, находящимся за рубежом, заполнить анкету на портале экстренной информации и предоставить обновленные данные об их местонахождении и ситуации.

Аналогичная форма была предоставлена ​​министерством после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года для координации возвращения резервистов и организации спасательных рейсов в случае необходимости.

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