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Израиль принял новое предложение Уиткоффа по освобождению заложников в Газе

Израиль принял новое предложение Уиткоффа по освобождению заложников в Газе Власти Израиля приняли новый план спецпосланника президента США Стива Уиткоффа об освобождении заложников и прекращении огня.
Другие страны
29 мая 2025 г. 19:27
Израиль принял новое предложение Уиткоффа по освобождению заложников в Газе

Власти Израиля приняли новый план спецпосланника президента США Стива Уиткоффа об освобождении заложников и прекращении огня.

Как передает Report со ссылкой на Channel 12, об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Мы согласны принять последний план Уиткоффа, который был передан нам сегодня вечером. 'ХАМАС пока не отреагировал", - сказал Нетаньяху на встрече с семьями заложников.

Как сообщает The Times of Israel, новый план США по урегулированию ситуации в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС предусматривает освобождение 10 заложников из Газы, а также возвращение на родину 18 тел заложников в обмен на 60-дневное прекращения огня.

Также этот план предполагает возобновление поставки гуманитарной помощи жителям анклава со стороны ООН. По данным газеты, документ не содержит обещаний от Израиля "закончить войну".

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