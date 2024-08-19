Израиль принял новое предложение США по урегулированию в Газе

Израильская сторона приняла новое предложение США, призванное уменьшить разногласия с радикальным палестинским движением ХАМАС по вопросу прекращения огня в секторе Газа.

Израильская сторона приняла новое предложение США, призванное уменьшить разногласия с радикальным палестинским движением ХАМАС по вопросу прекращения огня в секторе Газа.

Как передает Report, об этом заявил в ходе выступления в Тель-Авиве госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Израиле.

"Во время сегодняшней очень продуктивной встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху он подтвердил мне, что Израиль принимает предложение о преодолении разногласий и поддерживает его. Теперь то же самое предстоит сделать ХАМАС", - сказал Блинкен.