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Израиль приготовил новый план для лидеров ХАМАС

Израиль приготовил новый план для лидеров ХАМАС Израиль рассматривают возможность отказаться от ликвидации лидеров радикального палестинского движения ХАМАС, чтобы попытаться обменять их на остающихся в секторе Газа заложников.
Другие страны
25 декабря 2023 г. 08:54
Израиль приготовил новый план для лидеров ХАМАС

Израиль рассматривают возможность отказаться от ликвидации лидеров радикального палестинского движения ХАМАС, чтобы попытаться обменять их на остающихся в секторе Газа заложников.

Как передает Report, об этом со ссылкой на собственные источники сообщает израильский телеканал Kan 11.

Отмечается, что лидеры Израиля изучают возможность того, чтобы предоставить иммунитет лидеру ХАМАС в секторе Газа Яхье Синвару и главе военного крыла движения Мухаммеду ад-Дейфу, а затем отправить их в Катар или другую страну в обмен на заложников, похищенных боевиками 7 октября.

Собеседники телеканала сообщили, что такая перспектива обсуждается военным и политическим руководством Израиля, однако твердых предложений пока нет.

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Версия на английском языке Israel preparing new plan for Hamas leaders
Версия на азербайджанском языке İsrail HƏMAS liderləri üçün yeni plan hazırlayır

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