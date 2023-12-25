Израиль приготовил новый план для лидеров ХАМАС

Израиль рассматривают возможность отказаться от ликвидации лидеров радикального палестинского движения ХАМАС, чтобы попытаться обменять их на остающихся в секторе Газа заложников.

Израиль рассматривают возможность отказаться от ликвидации лидеров радикального палестинского движения ХАМАС, чтобы попытаться обменять их на остающихся в секторе Газа заложников.

Как передает Report, об этом со ссылкой на собственные источники сообщает израильский телеканал Kan 11.

Отмечается, что лидеры Израиля изучают возможность того, чтобы предоставить иммунитет лидеру ХАМАС в секторе Газа Яхье Синвару и главе военного крыла движения Мухаммеду ад-Дейфу, а затем отправить их в Катар или другую страну в обмен на заложников, похищенных боевиками 7 октября.

Собеседники телеканала сообщили, что такая перспектива обсуждается военным и политическим руководством Израиля, однако твердых предложений пока нет.