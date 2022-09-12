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Израиль предупредил о близости Ирана к созданию ядерного оружия

Израиль предупредил о близости Ирана к созданию ядерного оружия Иран все ближе к созданию ядерного оружия.
Другие страны
12 сентября 2022 г. 21:44
Израиль предупредил о близости Ирана к созданию ядерного оружия

Иран все ближе к созданию ядерного оружия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны Израиля Бени Ганц.

По его словам, соответствующее стремление Тегерана подтверждают данные израильской разведки.

"Иран не только накопил способности и инфраструктуру, но и получил знания, и это необратимо. Согласно нашим оценкам, если Иран решит сделать это, он может получить три значимых количества ядерного материала, или достаточно расщепляемого материала для ядерного оружия, обогащенного до 90%, в течение нескольких недель", - указал Ганц.

Как отметил министр обороны Израиля, возможное получение Ираном ядерного оружия будет иметь серьезные последствия не только для Ближнего Востока, но и всего мира. По мнению Ганца, это позволит Тегерану обезопасить свои попытки "экспорта терроризма".

"В регионе это облегчит Ирану реализацию его амбиций по установлению гегемонии, одновременно запуская гонку ядерных вооружений. Для Израиля же это создаст экзистенциальную угрозу, которую мы никогда не примем", - заключил Ганц.

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Версия на азербайджанском языке İsrail İranın nüvə silahı hazırlamağa yaxın olması barədə xəbərdarlıq edib

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