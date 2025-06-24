Израиль представил информацию о потерях и ущербе за время войны с Ираном

В Израиле в результате иранских атак погибли 28 человек, еще 1472 человека были ранены.

В Израиле в результате иранских атак погибли 28 человек, еще 1472 человека были ранены.

Как передает Report, об этом сообщил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

"С начала войны по территории Израиля было выпущено около 550 ракет. Запущено более 1 000 беспилотников. В налоговое управление Израиля поступило 38 700 заявлений о возмещении ущерба. Лишились жилья более 15 500 человек", - отметил Гендельман.

Также в ходе конфликта воздушное пространство Израиля было закрыто, около 150 000 граждан не могли вернуться домой.