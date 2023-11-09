Израиль представил доказательства использования ХАМАС машин скорой помощи

Армия обороны Израиля обнародовала доказательства того, что боевики палестинской группировки ХАМАС используют для передвижения по сектору Газа машины скорой помощи.

Армия обороны Израиля обнародовала доказательства того, что боевики палестинской группировки ХАМАС используют для передвижения по сектору Газа машины скорой помощи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил израильский информационный портал, ссылаясь на армейскую пресс-службу.

Как отмечает издание, военные представили запись перехваченного телефонного разговора, в котором член ХАМАС признается, что пользовался машинами скорой помощи для передвижения по сектору Газа. Он утверждает, что может "уехать на любой машине скорой помощи", на которой захочет.

Отметим, что на прошлой неделе Израиль взял на себя ответственность за удар по машине скорой помощи в Газе, которая, по утверждению военных, "перевозила террористов ХАМАС".