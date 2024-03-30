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Израиль предложил ввести международный контингент в Газу

Израиль предложил ввести международный контингент в Газу Министр обороны Израиля Йоав Галант во время визита в Вашингтон предложил создать международные силы безопасности с участием арабских государств для обеспечения порядка в секторе Газа.
Другие страны
30 марта 2024 г. 08:59
Израиль предложил ввести международный контингент в Газу

Министр обороны Израиля Йоав Галант во время визита в Вашингтон предложил создать международные силы безопасности с участием арабских государств для обеспечения порядка в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Axios.

По словам его источников из числа израильских чиновников, международный контингент может оставаться на территории анклава в течение ограниченного по времени "переходного периода", обеспечивать безопасность и порядок, сопровождать колонны с гуманитарной помощью, охранять временный порт, который США построят для ее доставки по морю, а также создать альтернативу управлению палестинского движения ХАМАС в Газе.

"Такой шаг позволит создать управляющий орган в анклаве, который не является ХАМАС, и поможет урегулировать растущую проблему в отношениях Израиля и США, касающуюся гуманитарной ситуации в Газе", - рассказал один из собеседников издания.

Галант обсудил это предложение с представителями американских властей, в том числе министром обороны Ллойдом Остином, госсекретарем Энтони Блинкеном и помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Axios отмечает, что Галант запросил у Вашингтона материальную и политическую поддержку инициативы, но не требовал прямого участия в ней США, в частности, отправки американских войск.

Высокопоставленный американский чиновник, с которым пообщался Axios, заявил, что такая идея действительно рассматривается, но шансы на ее реализацию невелики. Он объяснил, что для отправки иностранных военных в Газу потребуется приглашение Палестины в контексте двухгосударственного решения, что может вызвать сопротивление израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который выступает против вмешательства палестинской администрации в конфликт в Газе. Представитель США добавил, что из арабских стран наиболее активно инициативу поддерживает Египет.

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