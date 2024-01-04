Израиль предложил "Хезболлах" мирное решение проблемы

Израиль предпочел бы дипломатический путь деэскалации напряженности на границе с Ливаном, где действуют вооруженные формирования шиитской организации "Хезболлах", но времени для мирного решения этой проблемы остается все меньше.

Израиль предпочел бы дипломатический путь деэскалации напряженности на границе с Ливаном, где действуют вооруженные формирования движения "Хезболлах", но времени для мирного решения этой проблемы остается все меньше.

Как передает Report , об этом министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил на встрече со старшим советником Госдепартамента США по глобальной энергетической безопасности Эймосом Хокстином, прибывшим с визитом в Израиль.

В ходе встречи Галант заявил о решительном намерении оборонных структур страны "изменить реальность в сфере безопасности на севере Израиля и вдоль границы с Ливаном и подчеркнул первоочередную задачу предоставления возможности для более чем 80 000 перемещенных израильтян вернуться в свои дома".

Встреча с Хокстином состоялась в штаб-квартире министерства в Тель-Авиве. Участие в ней, помимо Галанта, приняли начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви, посол Израиля в США Михаэль Херцог и высокопоставленные представители министерства обороны.

Они проинформировали американского дипломата о ситуации с безопасностью на северной границе Израиля и условиях, необходимых оборонным структурам страны для содействия безопасному возвращению населения северных районов в свои дома.