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Израиль предложил "Хезболлах" мирное решение проблемы

Израиль предложил "Хезболлах" мирное решение проблемы Израиль предпочел бы дипломатический путь деэскалации напряженности на границе с Ливаном, где действуют вооруженные формирования шиитской организации "Хезболлах", но времени для мирного решения этой проблемы остается все меньше.
Другие страны
4 января 2024 г. 22:34
Израиль предложил Хезболлах мирное решение проблемы

Израиль предпочел бы дипломатический путь деэскалации напряженности на границе с Ливаном, где действуют вооруженные формирования движения "Хезболлах", но времени для мирного решения этой проблемы остается все меньше.

Как передает Report, об этом министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил на встрече со старшим советником Госдепартамента США по глобальной энергетической безопасности Эймосом Хокстином, прибывшим с визитом в Израиль.

В ходе встречи Галант заявил о решительном намерении оборонных структур страны "изменить реальность в сфере безопасности на севере Израиля и вдоль границы с Ливаном и подчеркнул первоочередную задачу предоставления возможности для более чем 80 000 перемещенных израильтян вернуться в свои дома".

Встреча с Хокстином состоялась в штаб-квартире министерства в Тель-Авиве. Участие в ней, помимо Галанта, приняли начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви, посол Израиля в США Михаэль Херцог и высокопоставленные представители министерства обороны.

Они проинформировали американского дипломата о ситуации с безопасностью на северной границе Израиля и условиях, необходимых оборонным структурам страны для содействия безопасному возвращению населения северных районов в свои дома.

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