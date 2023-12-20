Израиль предложил ХАМАС приостановить на неделю боевые действия

Израиль предложил ХАМАС временно прекратить боевые действия на одну неделю в рамках нового соглашения об освобождении пленных.

Израиль предложил ХАМАС временно прекратить боевые действия на одну неделю в рамках нового соглашения об освобождении пленных.

Как передает Report , об этом эксклюзивно сообщает портал Axios.

По информации, опубликованной порталом, предложение было сделано главой израильского разведывательного агентства "Моссад" Давидом Барнеа, с целью возобновить переговоры с ХАМАС и обеспечить освобождение около 40 пленных, включая женщин, мужчин старше 60 лет и людей, нуждающихся в срочной медицинской помощи. Израиль также заявил о готовности согласиться на временное прекращение огня на протяжении не менее одной недели.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.