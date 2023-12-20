О нас

Израиль предложил ХАМАС приостановить на неделю боевые действия

Израиль предложил ХАМАС приостановить на неделю боевые действия Израиль предложил ХАМАС временно прекратить боевые действия на одну неделю в рамках нового соглашения об освобождении пленных.
Другие страны
20 декабря 2023 г. 08:03
Израиль предложил ХАМАС приостановить на неделю боевые действия

Израиль предложил ХАМАС временно прекратить боевые действия на одну неделю в рамках нового соглашения об освобождении пленных.

Как передает Report, об этом эксклюзивно сообщает портал Axios.

По информации, опубликованной порталом, предложение было сделано главой израильского разведывательного агентства "Моссад" Давидом Барнеа, с целью возобновить переговоры с ХАМАС и обеспечить освобождение около 40 пленных, включая женщин, мужчин старше 60 лет и людей, нуждающихся в срочной медицинской помощи. Израиль также заявил о готовности согласиться на временное прекращение огня на протяжении не менее одной недели.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Европейские компании теряют деньги из-за ситуации в Красном море
Европейские компании теряют деньги из-за ситуации в Красном море
20 декабря 2023 г. 08:24
Число жертв землетрясения в КНР достигло 131
Число жертв землетрясения в КНР достигло 131
20 декабря 2023 г. 07:36
Число погибших при взрыве на нефтехранилище в Гвинее возросло до 18
Число погибших при взрыве на нефтехранилище в Гвинее возросло до 18
20 декабря 2023 г. 06:18
СМИ: ЕС не отменит антироссийские санкции после завершения боев в Украине
СМИ: ЕС не отменит антироссийские санкции после завершения боев в Украине
20 декабря 2023 г. 05:49
Суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных выборах
Суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных выборах
20 декабря 2023 г. 05:07
США расширили санкционный список по Ирану
США расширили санкционный список по Ирану
20 декабря 2023 г. 04:59
Израиль добивается освобождения 30-40 заложников в обмен на гуманитарные паузы в Газе
Израиль добивается освобождения 30-40 заложников в обмен на гуманитарные паузы в Газе
20 декабря 2023 г. 04:35
Советник Нетаньяху заявил, что положение ХАМАС на севере Газы близко к коллапсу
Советник Нетаньяху заявил, что положение ХАМАС на севере Газы близко к коллапсу
20 декабря 2023 г. 02:43
Канада анонсировала покупку боевых дронов у США
Канада анонсировала покупку боевых дронов у США
20 декабря 2023 г. 02:08
На Рейкьявик после извержения вулкана надвигается токсичное облако
На Рейкьявик после извержения вулкана надвигается токсичное облако
20 декабря 2023 г. 00:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi