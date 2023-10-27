Израиль предложил ХАМАС прекращение огня в обмен на освобождение заложников

Израиль в ходе непрямых переговоров с движением ХАМАС, осуществляемых при посредничестве властей Египта и Катара, предложил установить режим прекращения огня в обмен на освобождение всех заложников и возвращение тел погибших, предложение было отклонено.

Израиль в ходе непрямых переговоров с движением ХАМАС, осуществляемых при посредничестве властей Египта и Катара, предложил установить режим прекращения огня в обмен на освобождение всех заложников и возвращение тел погибших, предложение было отклонено.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Кроме того, как утверждают источники телеканала, ХАМАС потребовал длительного перемирия в качестве условия для ведения переговоров об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Власти Израиля также ответили отказом на требование о перемирии.