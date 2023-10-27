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Израиль предложил ХАМАС прекращение огня в обмен на освобождение заложников

Израиль предложил ХАМАС прекращение огня в обмен на освобождение заложников Израиль в ходе непрямых переговоров с движением ХАМАС, осуществляемых при посредничестве властей Египта и Катара, предложил установить режим прекращения огня в обмен на освобождение всех заложников и возвращение тел погибших, предложение было отклонено.
Другие страны
27 октября 2023 г. 20:16
Израиль предложил ХАМАС прекращение огня в обмен на освобождение заложников

Израиль в ходе непрямых переговоров с движением ХАМАС, осуществляемых при посредничестве властей Египта и Катара, предложил установить режим прекращения огня в обмен на освобождение всех заложников и возвращение тел погибших, предложение было отклонено.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Кроме того, как утверждают источники телеканала, ХАМАС потребовал длительного перемирия в качестве условия для ведения переговоров об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Власти Израиля также ответили отказом на требование о перемирии.

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Версия на азербайджанском языке İsrail girovların azad edilməsi müqabilində HƏMAS-a atəşkəs təklif edib

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