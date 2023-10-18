Израиль потребовал извинений ООН, позволившей ХАМАС строить "военную машину" в Газе

Израиль требует извинений от ООН, которая годами позволяла ХАМАС строить "военную машину" в секторе Газа.

Израиль требует извинений от ООН, которая годами позволяла ХАМАС строить "военную машину" в секторе Газа.

Как сообщает Report , с таким заявлением выступил постоянный представитель Израиля при всемирной организации Гилад Эрдан.

"Мы требуем извинений. ООН и некоторые в этом Совете Безопасности ООН поспешили признать ложь подобных ИГИЛ террористов и отказались признать веские доказательства законопослушной демократии. Вы должны извиниться, извиниться за то, что никогда не собирали Совет, когда по израильским больницам намеренно запускались ракеты ХАМАС. Извинитесь за то, что годами прятали голову в песок, пока ХАМАС беспрепятственно строило свою военную машину в Газе", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, созванному в связи с ударом по больнице Аль-Ахли в секторе Газа.

Он назвал непостижимым тот факт, что СБ ООН до сих пор не осудил атаку ХАМАС на еврейское государство.

Отметим, что заседание Совбеза проходит по инициативе РФ, Китая и ОАЭ.