Израиль после операции хочет передать контроль над Газой местной власти

Израиль не намерен устанавливать административный контроль над сектором Газа и планирует после завершения военной операции в анклаве через какое-то время передать власть местной администрации.

Израиль не намерен устанавливать административный контроль над сектором Газа и планирует после завершения военной операции в анклаве через какое-то время передать власть местной администрации.

Как передает Report со ссылкой на газету The Jerusalem Post, такой план подготовило военное руководство страны во главе с министром обороны Йоавом Галантом.

По информации издания, план предполагает интеграцию существующих в Газе гражданских административных структур в более широкое "местное правительство", в котором не будут представлены сторонники радикального палестинского движения ХАМАС, полностью контролировавшего анклав до начала боевых действий.

"ХАМАС не будет править Газой, и Израиль не будет осуществлять гражданское управление в Газе", - заявил Галант перед началом совещания военного кабинета, на котором должен обсуждаться этот проект.

Газета пишет, что проект послевоенного устройства сектора предполагает переходный период неопределенной продолжительности, во время которого Армия обороны Израиля будет удерживать контроль в сфере безопасности, в том числе контролируя границы анклава и располагая возможностью совершать рейды в нем.

При этом предполагается участие внешних сил - США, стран ЕС, части арабских государств, включая Саудовскую Аравию, Египет и ОАЭ. Они могут быть привлечены к действиям в сфере обеспечения внутренней безопасности и управления анклавом.