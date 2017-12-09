Израиль поразил две цели ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Самолет Армии обороны Израиля поразил в пятницу две цели ХАМАС в секторе Газа в ответ на осуществленный ранее ракетный обстрел территории еврейского государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в официальном коммюнике армейской пресс-службы.

"В ответ на запуск ракет по Израилю из сектора Газа самолет израильских ВВС поразил тренировочный лагерь ХАМАС и склад боеприпасов на территории сектора", - сообщили военные. В пресс-службе четко указали, что "армия считает движение ХАМАС ответственным за любую враждебную деятельность, источником которой является сектор Газа".

По данным агентства Reuters, по меньшей мере 25 палестинцев пострадали от ударов, нанесенных военной авиацией Израиля. Агентство сообщило со ссылкой на палестинское министерство здравоохранения, что среди раненых - шестеро детей.бмен ударами произошел в день массовых палестинских протестов против решения США признать Иерусалим столицей Израиля.

"Десять человек ранены… в результате израильской бомбардировки военного объекта в городе Бейт-Лахии", — сообщил РИА Новости представитель местных медицинских служб.

Налет на северную часть сектора Газа последовал за запуском по югу Израиля по меньшей мере двух ракет, одна из которых была перехвачена системой ПРО "Железный купол".