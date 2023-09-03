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Израиль попросил США продать ему еще двадцать пять самолетов F-35

Израиль попросил США продать ему еще двадцать пять самолетов F-35 Министр обороны Израиля Йоав Галант в воскресенье направил США письмо с запросом на покупку еще 25 истребителей-бомбардировщиков F-35.
Другие страны
3 сентября 2023 г. 20:40
Израиль попросил США продать ему еще двадцать пять самолетов F-35

Министр обороны Израиля Йоав Галант направил США письмо с запросом на покупку еще 25 истребителей-бомбардировщиков F-35.

Как передает Report со ссылкой на The Jerusalem Post, ведомство не уточняет, когда рассчитывает получить из США дополнительные самолеты. Однако газета отмечает со ссылкой на источники, что в течение 2023 года стороны планируют завершить процедуру утверждения запроса. Новые F-35 при этом могут поступить в Израиль к 2026-2027 годам.

После этих поставок в распоряжении Израиля будет 75 самолетов данного типа.

Издание подчеркивает, что израильское военное командование считает, что F-35 ему крайне необходимы для эффективного нанесения ударов по проиранским формированиям в Сирии. Кроме того, считается, что F-35 будут нужны для обхода систем ПВО в случае, если Израиль решит ударить по ядерным объектам в Иране.

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Версия на азербайджанском языке İsrail ABŞ-dən daha 25 ədəd F-35 istəyir

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